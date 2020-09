Nog even wachten op de nazomer: zwaarbewolkt, maar af en toe een opklaring HLA

09 september 2020

06u47

Bron: Belga 6 Weernieuws Het wordt woensdag vaak zwaarbewolkt, maar nu en dan verschijnen er ook opklaringen. Een lokaal spatje regen is mogelijk, al blijft het op de meeste plaatsen gewoon droog. Het wordt zacht met maxima van 19 graden in de Hoge Venen en 23 of 24 graden in Laag-België, zo meldt het KMI.



's Avonds en 's nachts trekt vanaf het noordwesten een zwakke storing het land in. Het wordt daarbij zwaarbewolkt met tijdelijk wat regen. In het zuidoosten van het land zijn er 's avonds eerst nog opklaringen, in het noorden van het land verschijnen op het einde van de nacht dan weer opklaringen. De minima schommelen tussen 10 en 15 graden.

Donderdag blijft het in Vlaanderen droog met zon en wolken. In het zuiden van het land is er doorgaans meer bewolking en kan er een bui vallen. De maxima schommelen tussen 17 graden op de Hoge Venen en 23 graden in Belgisch Lotharingen.



Zonnig, droog en aangenaam zacht, zo voorspellen de weercomputers voor vrijdag. Het kwik stijgt daarbij naar 20 graden aan de kust tot 24 graden in het zuidoosten van het land.

Zaterdag trekt in de loop van de dag vanaf het noordwesten een staartje van een zwak front door het land met tijdelijk meer wolkenvelden en mogelijk een lokaal spatje regen. Maxima tussen 18 graden aan zee en 24 graden in Belgisch Lotharingen. Vanaf zondag zetten de weergoden een tandje bij: droog en zonnig met hoge wolkensluiers en maxima tussen 20 en 24 graden.

Maandag zet een nazomeroffensief zich door, met maxima tussen 26 en 30 graden, en lokaal zelfs meer. Ook dinsdag schommelt het kwik rond de 30 graden.