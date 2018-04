Nog even kans op regen, daarna zonnig en aangenaam zomers weer lva

15 april 2018

06u55

Bron: Belga 85 Weernieuws Vandaag trekt de regen langzaam weg naar het oosten. Morgen kan er hier en daar nog een buitje vallen en vanaf dinsdag wordt het droog, meestal zonnig en de temperaturen lopen tegen donderdag op tot 24 graden. Dat meldt het KMI.

Vanochtend valt er nog wat regen in het oosten van het land. Elders is het overwegend droog met brede opklaringen, maar ook wat nevel. Al snel trekt de regen in het oosten weg en verschijnen ook daar mooie opklaringen. In de loop van de dag zien we meer stapelwolken verschijnen en kan er links of rechts een buitje tot ontwikkeling komen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog.

De maxima liggen rond 14 graden in de Hoge Venen, rond 16 graden aan zee en tussen 17 en 19 graden in het centrum van het land. De wind waait matig uit zuid tot zuidwest.

Zondagnacht trekt een zwakke storing van west naar oost over het land. In het westen en het centrum kan er wat lichte regen vallen, maar naarmate de storing naar het oosten beweegt, verliest ze haar activiteit. In het oosten van het land neemt de bewolking wel toe, maar blijft het droog. De minima liggen tussen 5 graden in de Hoge Venen en 10 graden in het centrum van het land. De wind waait zwak uit zuidelijke richtingen, ruimend naar het zuidwesten.

Morgen zijn er nog opklaringen, maar later wordt het overwegend bewolkt en hier en daar kan een buitje vallen. De maxima liggen tussen 14 en 17 graden. De wind waait zwak tot matig uit westelijke richtingen.

Van dinsdag tot donderdag wordt ons weerbeeld bepaald door een hogedrukgebied dat zich installeert nabij Denemarken. Hierdoor wordt droge en steeds warmere, continentale lucht in onze richting gestuwd. Het wordt meestal zonnig, met temperaturen die geleidelijk oplopen tot 24 graden op donderdag. Vrijdag verschuift de kern het hogedrukgebied verder oostwaarts. Het blijft echter zonnig en warm, met maxima tot 21 of 22 graden.

Zaterdag lijkt een nieuw hogedrukgebied zich te installeren nabij Ierland. Hierdoor wordt vanaf de Noordzee iets koelere en vochtigere lucht over ons land gestuwd. Het blijft evenwel droog, maar vaak bewolkt, met maxima in de buurt van 17 of 18 graden.

Het KMI waarschuwt ook voor CO-intoxicatie.