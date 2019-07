Nog even genieten van de zon, daarna rukwinden tot 60 km/u en kans op buien ttr

30 juli 2019

06u11

Bron: belga 12 weernieuws We beginnen vandaag met zon, nadien komen er meer wolken vanuit Frankrijk. Plaatselijk zijn enkele buitjes mogelijk, vooral dan in het noordwesten van het land. In de Ardennen blijft het meestal droog. Het wordt iets warmer met maxima tussen 23 en 25 graden in de Ardennen en tussen 26 en 28 graden elders. De wind is eerst zwak uit het zuidoosten. Nadien draait de wind naar het zuidwesten en wordt matig tot vrij krachtig met rukwinden tot 60 km/u in het noordwesten van het land en tot 50 km/u elders. Dat zegt het KMI.

Vanavond en -nacht is het gedeeltelijk bewolkt met nog steeds kans op enkele buien, vooral dan in het noordwesten van het land. Een donderslag is niet uitgesloten aan de kust. Minima tussen 10 graden in de Ardennen en 16 graden aan zee. De wind is matig uit het zuidwesten en vrij krachtig aan zee met rukwinden tot 60 km/u.

Morgen komt de Britse depressie boven de Noordzee te liggen en wordt met een strakke zuidwestelijke stroming zachte en onstabiele lucht over onze streken aangevoerd. Het wordt wisselend bewolkt met in de loop van de dag vooral in het noordwesten van het land enkele regenbuien. Een donderslag is niet uitgesloten. In de Ardennen is de kans op buien kleiner. Maxima tussen 18 en 23 graden bij een matige en aan zee vrij krachtige zuidwestenwind.

De depressie boven de Noordzee blijft donderdag wisselvallig weer veroorzaken met kans op enkele plaatselijke buien in het noorden van het land. Maxima van 19 tot 24 graden. De wind ruimt naar west en wordt overal matig.

