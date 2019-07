Nog even genieten van de zon, daarna rukwinden en kans op buien TTR ADN

30 juli 2019

06u11

Bron: belga 366 weernieuws We beginnen vandaag met zon, nadien komen er meer wolken vanuit Frankrijk. Plaatselijk zijn enkele buitjes mogelijk, vooral dan in het noordwesten van het land. In de Ardennen blijft het meestal droog. Het wordt iets warmer met maxima tussen 23 en 25 graden in de Ardennen en tussen 26 en 28 graden elders. De wind is eerst zwak uit het zuidoosten. Nadien draait de wind naar het zuidwesten en wordt matig tot vrij krachtig met rukwinden tot 55 km/u in het noordwesten van het land en tot 50 km/u elders. Dat zegt het KMI.

Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt met vooral aan zee nog een buienkans. De minima komen uit op 11 graden in de Hoge Venen tot 16 graden in het centrum. De zuidwestenwind waait matig, aan zee vrij krachtig, met pieken rond 50 km/u.

Morgen is het wisselend bewolkt met enkele buien en lokaal kans op een donderslag. Later op de namiddag wordt het droger en worden ook de opklaringen breder vanaf het westen. De maxima schommelen tussen 18 graden in de Hoge Venen en 22 graden in het centrum. Er staat een matige zuidwestenwind, ruimend naar het westen. Aan zee waait de wind vrij krachtig met pieken tot 55 km/u.

Woensdagnacht is het vaak lichtbewolkt en droog. Vooral aan zee en over het oosten van het land kan nog een bui vallen. Tegen het einde van de nacht neemt de bewolking opnieuw toe en vergroot de kans op een bui. Minima tussen 10 en 15 graden.

De weerpluim van het Europese weermodel toont een normaal begin van augustus. De temperaturen variëren tussen 20 en 25°C en af en toe is er een bui of wat neerslag mogelijk. De natuur is er denken we zeker blij mee! pic.twitter.com/zqnxLoEuid NoodweerBenelux(@ NoodweerBe) link

Donderdag krijgen we brede opklaringen met in de loop van de dag meer wolken. Vooral ten zuiden van Samber en Maas kunnen enkele lokale buitjes vallen. Het kwik stijgt tot rond 24 graden in het centrum.

Vrijdag verloopt wisselend bewolkt met in de loop van de dag lokaal enkele buitjes. De maxima bedragen rond 23 graden in het centrum.

Een zwakke hogedrukwig bepaalt zaterdag ons weer waardoor het wellicht droog blijft. Vooral ‘s namiddags hangen er regelmatig wat wolkenvelden. Maxima tussen 19 en 23 graden.

Zondag is het wisselend bewolkt en overwegend droog bij maxima rond 23 graden in het centrum. Er staat weinig wind.