Nog even geduld: pas volgende week zomers warm FT

23 juni 2018

06u46

Bron: Belga 0 Weernieuws Het echte zomergevoel zal pas voor volgende week zijn, want vandaag begint fris, met veel wolken. In het oosten van het land kan soms wat lichte regen of motregen vallen, elders blijft het droog. Pas deze avond breekt de zon overal door. Het wordt maximaal 21 graden.

De wind waait zwak tot matig uit het noordwesten. Deze avond en nacht is het rustig en gedeeltelijk bewolkt of zwaarbewolkt. In de Ardennen zijn mistbanken mogelijk. De minima liggen tussen 7 en 13 graden.

Morgen start relatief fris, met vochtige, maritieme lucht dankzij een zwakke noordelijke stroming. Er is veel bewolking, maar het blijft op de meeste plaatsen wel droog. In de loop van de dag worden de opklaringen breder. De maxima stijgen tot 15 à 16 graden in de Ardennen en tot 20 graden in het centrum.

Maandag verwachten we nog enkele wolkenvelden, maar het blijft wel overal droog. Vanaf de kust worden de opklaringen breder en talrijker. De maxima liggen dan tussen 17 en 23 graden, bij een zwakke of matige noord- tot noordoostenwind. Dinsdag en woensdag breekt de zomer opnieuw helemaal door en krijgen we droog en zonnig weer, met af en toe wat hoge wolkensluiers. Het kwik stijgt gestaag naar maxima tot 24 graden op dinsdag en 26 graden woensdag. Ook de aangevoerde lucht wordt dan steeds droger, waardoor de tweede helft van volgende week zomers warm wordt.

Meer over Ardennen

weer