Nog enkele uren geduld: straks om 17.15 uur begint de lente officieel TT

20 maart 2018

10u51 28 Weernieuws De vriestemperaturen van de laatste winterprik liggen sinds vanmorgen achter ons, en net op tijd. Want deze namiddag, om 17.15 uur om precies te zijn, is de astronomische winter voorbij en begint officieel de lente.

De astronomische lente begint op het moment dat de zon loodrecht invalt op de evenaar, en dat is bij ons op het noordelijk halfrond de komende decennia telkens op 20 maart. Maar het uur is wel telkens anders. Zo zal de lente volgend jaar om 22.58 uur beginnen en in 2020 om 4.49 uur.

Bij het begin van de astronomische lente duren de dag en de nacht in principe even lang, een moment dat de 'equinox' heet. De zon bevindt zich dan precies even lang boven als onder de horizon.

De lente start dit jaar trouwens met flink wat wind. Er is kans op rukwinden tussen 50 en 60 kilometer per uur, aldus het KMI. Morgen wordt het meestal bewolkt in het noordwesten van het land, met hier en daar nog een buitje, dat 's ochtends winters kan zijn. In de zuidoostelijke helft van het land blijft het tijdens het grootste deel van de dag nog zonnig. De maxima liggen tussen 3 graden in de Hoge Venen en 7 of 8 graden in het centrum van het land.

De weerkundige lente, die door meteorologen om praktische redenen wordt gebruikt, is al op 1 maart begonnen. En wie al uitkijkt naar de zomer, moet nog even geduld hebben. Die begint dit jaar op 21 juni om 12.07 uur, wanneer de zon op het hoogste punt aan de hemel staat.