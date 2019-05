Nog enkele stapelwolken mogelijk, maar tot 20 graden in de Kempen TT

29 mei 2019

06u24

Bron: Belga 3 Weernieuws Het is vanochtend zonnig of lichtbewolkt. In de loop van de dag verschijnen er meer stapelwolken en 's namiddags kunnen er enkele buien tot ontwikkeling komen. De kans daarop lijkt het grootst in het westen en het zuiden van het land. De maxima liggen tussen 14 en 17 graden ten zuiden van Samber en Maas en tussen 16 en 19 graden in de andere regio's. In de Kempen is op sommige plaatsen 20 graden mogelijk.

De wind waait zwak uit zuidoost tot zuid, ruimend naar zuidwest. In het westen van het land neemt hij toe tot matig, aldus het KMI.

Vanavond is het wisselend bewolkt met nog wat buien. In de loop van de nacht wordt het betrokken met lichte regen of motregen vanuit het westen. De minima, tussen 7 en 13 graden, worden al in het eerste deel van de nacht bereikt. De wind wordt overal matig uit zuidzuidwest of zuidwest.

Morgen is het grijs met geregeld lichte regen of motregen. In de loop van de namiddag wordt het vanaf het westen droger met opklaringen. De maxima liggen tussen 14 graden in Hoog-België en 20 graden in het westen van het land. De wind waait meestal matig uit westzuidwest.

