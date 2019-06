Nog enkele mooie en meestal zonnige dagen, hittegolf met temperaturen tot 37 graden steeds waarschijnlijker TT

21 juni 2019

06u23

Bron: Belga, KMI 144 Weernieuws Het blijft vandaag droog met opklaringen en bewolkte perioden. Aan zee is het meestal zonnig. De maxima liggen tussen 17 graden op de Hoge Venen en 21 graden in de Kempen. De zuidwestenwind waait matig uit west tot noordwest, zegt het KMI. Volgende week halen we temperaturen tot 37 graden.

Vanavond en vannacht klaart het uit en koelt het af tussen 7 graden in de Ardennen en 12 graden aan zee. De wind wordt overwegend zwak en ruimt naar noordoostelijke richtingen.

Morgen begint zonnig met in de loop van de dag vorming van stapelwolken. Het blijft droog met maxima rond 23 graden in het centrum en een matige, later zwakke noordoostenwind.



Zondag verloopt droog en zonnig met soms hoge wolkensluiers. Het wordt warm met maxima tot 28 graden.



Vanaf begin volgende week zit de kans op een hittegolf er dan dik in. Maandag blijft het droog en zonnig met hoge wolkensluiers. Het wordt zeer warm met maxima tot 30 graden in het centrum en tot 31 graden in de Kempen. Ook aan zee is het met 28 graden warm.

Ook dinsdag blijft het droog en zonnig met soms hoge wolkensluiers. Het wordt nog warmer met maxima op veel plaatsen tot 32 graden, tot 33 graden in de Kempen. Ook aan zee is het met 31 graden zeer warm.

Woensdag wordt zonnig, droog en heet met maxima in het centrum tot 35 graden, in de Kempen kan het 36 tot 37 graden worden. Donderdag blijft het zeer warm en zonnig. Maxima tot 36 graden in de Kempen.

Meer over Kempen

weer