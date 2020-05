Nog enkele dagen zonnig en warm met temperaturen tot bijna 25 graden HR

07 mei 2020

07u06

Bron: Belga, KMI 3 Weernieuws Het blijft de komende dagen nog even zonnig en warm, met op vrijdag en zaterdag temperaturen tot bijna 25 graden. Vanaf zondag trekt een koufront over ons land, waardoor het frisser wordt. Dat meldt het KMI.



Donderdag is het rustig en eerst zonnig weer. In de namiddag neemt de bewolking toe vanaf de Franse grens. Het wordt zachter met maxima rond 17 à 18 graden aan zee en in Hoog-België en rond 21 tot 22 graden in Vlaanderen. De wind waait zwak uit veranderlijke richtingen. Aan zee steekt 's namiddags een zwakke tot matige zeebries op uit noord tot noordoost.

Donderdagavond en -nacht hangen er hoge en middelhoge wolkenvelden maar het blijft droog. Minima van 5 graden in de Hoge Venen tot 10 graden over het westen van het land. De wind waait zwak uit veranderlijke richtingen.

Vrijdag hangen er vrij veel hoge en middelhoge wolkenvelden waardoor de zon soms schijnt. Het blijft droog. het wordt zeer zacht met maxima tot 24 graden in de Kempen en zo'n 18 graden aan zee. Er staat weinig wind: slechts een zwakke veranderlijke wind.

Zaterdag opnieuw veel hoge en middelhoge wolkenvelden. Het blijft droog al kunnen er in de namiddag enkele buien ontstaan bezuiden Samber en Maas. Droog met maxima opnieuw tot zo'n 23 graden in het centrum en 18 graden vlak aan zee.

Zondag is het veelal zwaarbewolkt. In de loop van de namiddag trekt een zwak koufront van noord naar zuid over het land. Achter dit front bevindt zich gevoelig koudere lucht. Hier en daar kan op het front een bui tot ontwikkeling komen. De maxima worden in de voormiddag bereikt en schommelen rond 16 graden in het centrum en 20 graden in Belgisch Lotharingen. In de namiddag wordt het frisser. Aan zee wordt het niet warmer dan 13 graden.

Maandag start vrij koud met minima rond 3 graden in het centrum. Op verschillende plaatsen kan het aan de grond licht vriezen. Overdag hangen er vrij veel wolkenvelden, al is er ook ruimte voor opklaringen, zeker voor de middag. Het blijft droog, al is een bui in het uiterste zuiden eerst niet uitgesloten. Het wordt zo'n 12 graden in het centrum maar door de gure, vrij krachtige noordenwind zal het veel frisser aanvoelen.