Nog enkele dagen bibberen (maar vanaf zondag opnieuw zachter) AW

12 april 2019

06u41

Bron: Belga 63 Weernieuws We voelen het allemaal: het is bitterkoud. Ook de komende dagen zullen de maxima niet meteen de hoogte ingaan, maar volgende week brengt beterschap. Vanaf maandag krijgen we zachter weer en zullen we de zon ook meer te zien krijgen.

Vandaag is het zwaarbewolkt in het noordoosten van het land. Elders begint de dag lichtbewolkt of helder en vrij zonnig, maar breiden de wolkenvelden zich geleidelijk uit vanaf het noordoosten. Het wordt niet warmer dan 3 of 4 graden in de Hoge Venen en 8 of 9 graden in het westen. De matige en aan zee soms vrij krachtige noordoostenwind versterkt daarbij het koudegevoel, aldus het KMI.

Vanavond en vannacht krijgen we geleidelijk bredere opklaringen. Op vele plaatsen gaat het licht vriezen. De minima liggen tussen ­5 graden in Hoog­-België en +1 of +2 graden aan zee. De wind waait zwak tot matig uit noordoost.



Het weekend start morgen met brede opklaringen. Later krijgen we afwisselend zonnige en bewolkte perioden met kans op enkele plaatselijke buien. Op de Ardense hoogten valt er mogelijk wat lichte sneeuw. Het is erg fris met maxima tussen 2 graden in de Hoge Venen en 8 graden in Vlaanderen bij een matige noordoostenwind.

Zondagochtend is het nog wisselvallig met kans op een plaatselijke bui, eventueel nog een vlokje sneeuw op de Ardense hoogten. In de loop van de dag wordt het zo goed als droog met brede opklaringen in het westen, maar nog vrij veel bewolking in het oosten. Het wordt zachter met maxima van 5 tot 12 graden bij een matige wind uit noordoost tot oost.

Maandag blijft het meestal droog met mooie opklaringen. Het wordt zachter met maxima rond 10 graden in de Hoge Venen en 14 graden in het centrum. Er staat een matige oostenwind. Die trend zou zich in de loop van de week moeten verderzetten