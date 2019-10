Nog een wisselvallige dag met veel wind, morgen verlaat de neerslag ons land AW

04 oktober 2019

06u36

Bron: Belga 0 Weernieuws Vanmorgen regent het tijdelijk nog over het oosten. Daarna volgt er vanaf het westen een drogere periode met eventueel enkele opklaringen. In de loop van de dag en vooral na de middag en 's avonds wordt het opnieuw wisselvalliger met perioden van regen of buien. De maxima liggen tussen 11 graden in de Hoge Ardennen en 15 à 16 graden in Vlaanderen.

De matige zuidwestenwind ruimt naar het westzuidwesten. Aan de kust is de wind meestal vrij krachtig of tijdelijk krachtig uit west, ruimend naar noordwest. Het KMI verwacht rukwinden van 50 tot 60 kilometer per uur.

Vanavond blijft het wisselvallig met buien. 's nachts valt er soms nog wat lichte neerslag, vooral dan in Hoog-België waar het lokaal ook mistig wordt. Het is nog vaak bewolkt, maar stilaan vergroot de kans op opklaringen in het noorden. De minima schommelen tussen 5 en 10 graden. De zwakke tot matige westenwind ruimt naar het noorden tot het noordoosten.

Morgenvroeg verlaat de neerslag ons land via het oosten. Het wordt vervolgens overwegend droog met vrij veel wolken en enkele opklaringen. De maxima liggen tussen 9 graden in de Hoge Ardennen en 15 graden over het westen. Er waait een zwakke tot matige oostenwind.

In de loop van zondag trekt een volgende regenzone vanaf het westen door ons land. De maxima schommelen van 8 tot 13 graden.

Maandag wordt een droge dag met brede opklaringen. Later in de namiddag neemt de bewolking toe vanaf het westen. 's Ochtends is het behoorlijk koud. In de namiddag klimmen de maxima naar waarden tussen 10 en 13 graden.