Nog een weekje echt warm, vanaf volgende vrijdag pak frisser en regen FT

04 augustus 2018

Hoe kan het anders? Ook vandaag is het overwegend zonnig bij temperaturen die oplopen tot 33 graden Celsius. Later vandaag verschijnen wel meer wolken. Aan zee wordt het tot 24 graden warm.

Het blijft nog steeds erg warm met maxima van 28 graden in Hoog-België en 30 tot 33 graden in Laag-België. De wind waait matig uit het noorden waardoor het aan zee koeler is met temperaturen van 23 of 24 graden. Dat meldt het KMI. Later op de dag, en ook deze nacht, komen er meer wolkenvelden vanuit het noordwesten. De temperatuur koelt 's nachts af tussen 13 en 18 graden. De wind waait dan zwak tot matig uit het noorden, naar de ochtend toe naar het noordoosten.

Morgenochtend zijn er mogelijk enkele wolken, vooral in de Ardennen. Later op de dag wordt het op de meeste plaatsen licht bewolkt of zonnig. Het is nog steeds warm met in het binnenland temperaturen tussen 26 en 30 graden Celsius. Aan zee en in de Hoge Venen is het opnieuw koeler, rond 24 graden. De wind waait zwak tot vaak matig uit het noordoosten.

Maandag opnieuw eenzelfde liedje. Ook dan is het zonnig en zeer warm met maxima van 26 graden aan zee, rond 30 à 31 graden in het centrum en tot 32 graden in de Kempen. De wind is zwak en veranderlijk. Aan de kust steekt er geleidelijk een zeebries uit het noorden tot het noordoosten op.

Dinsdag lijkt het nog warmer te worden met maxima van 30 tot 34 graden. Het is overwegend zonnig met kans op wat hoge wolken. Woensdag wordt het zwoel met kans op lokale onweders. De maxima liggen rond 28 graden in het centrum, in de Kempen is nog 30 graden mogelijk. Donderdag en vooral vrijdag wordt de hitte weggespoeld door een storing die waarschijnlijk gepaard zal gaan met een aantal onweersbuien. Het blijft voorlopig afwachten of het hele land neerslag zal krijgen. Donderdag krijgen we temperaturen rond 27 graden, vrijdag liggen de maxima in de buurt van 21-22 graden.