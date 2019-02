Nog één dag genieten van heerlijk lenteweer, vanaf morgen een pak frisser AW

27 februari 2019

06u25

Bron: Belga 0 Weernieuws We krijgen vandaag opnieuw stralend weer. De maxima liggen tussen 14 graden in de Hoge Venen en 18 graden in de Kempen. Aan zee blijft het met 13 graden wat koeler, doordat een noordwestelijke zeebries opsteekt. Elders waait de wind zwak uit zuid, ruimend naar zuidwest, zegt het KMI.

Vannacht verschijnt er geleidelijk wat meer hoge bewolking. Tegelijkertijd kan er ook nevel of lokale mist opduiken. Op het einde van de nacht verwachten we ook lagere bewolking in het uiterste westen en dicht bij de Franse grens. De minima liggen tussen de 0 en 6 graden. De wind waait zwak of matig uit het zuidwesten.



Morgen wordt het vanaf het westen zwaarbewolkt met geleidelijk lichte regen. De maxima liggen tussen de 8 en 13 graden. De wind neemt toe en wordt matig tot soms vrij krachtig uit zuidwest tot west.

Vrijdag is het meestal bewolkt met af en toe wat regen of een buitje. De maxima liggen tussen de 5 en 10 graden. De wind waait zwak of matig uit noordwestelijke tot noordelijke richtingen.