Nog een dag bewolkt maar zonnige herfstdagen zijn in aantocht

21 november 2018

06u21

Bron: Belga 0 Weernieuws Het wordt vandaag gedeeltelijk bewolkt met deze voormiddag brede opklaringen in het westen van het land. Vanochtend val er ook wat neerslag in het oosten. Later vandaag wordt het overwegend droog. De maxima liggen tussen 3 en 5 graden in de Ardennen en tussen 5 en 7 graden in de andere streken. De wind waait zwak tot matig, meestal uit het oosten, zegt het KMI.

Vannacht wordt het rustig en meestal droog, met afwisselend wolken en opklaringen, die geleidelijk breder worden. Op sommige plaatsen kan een beetje nevel of aanvriezende mist ontstaan. De minima liggen tussen -2 en +2 graden. De wind waait zwak uit het oosten of uit veranderlijke richting.

Donderdag wordt het rustig en meestal droog. Na het optrekken van het ochtendgrijs krijgen de meeste streken stralend weer. De maxima liggen tussen 3 en 7 graden. De wind waait meestal zwak uit het oosten.



Vrijdag krijgen we veel zon, met soms wat wolkenvelden. Op het einde van de dag drijft er wel veel hoge en middelhoge bewolking over ons land vanaf het zuiden. Het kwik stijgt tot 9 of lokaal 10 graden. De wind waait meestal zwak uit het zuidoosten.

