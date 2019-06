Nog altijd stevige rukwinden mogelijk kv

08 juni 2019

06u58

Bron: Belga 0 HET WEER Vandaag is het nog lange tijd winderig en wordt het wisselend bewolkt met in de voormiddag vooral in het westen buien. In de namiddag vallen er vooral in het binnenland enkele buien. De maxima liggen tussen 14 en 19 graden. Dat meldt het KMI. De zuidwestenwind waait vrij krachtig tot krachtig in het binnenland en zeer krachtig aan zee. Er zijn nog altijd rukwinden mogelijk tot 80 à 90 km/u. In de late namiddag en 's avonds wordt het rustiger.

Vanavond is nog een laatste bui mogelijk. Vannacht wordt het droog en klaart het uit alvorens hoge bewolking over het land schuift vanuit Frankrijk. In het binnenland wordt de wind zwak uit aanvankelijk zuid tot zuidwest, later uit zuidoostelijke of veranderlijke richtingen. Aan zee wordt de wind matig uit zuidwest. Het koelt af tussen 6 en 11 graden.

Morgen begint de dag droog met nog enkele opklaringen. Later wordt het wisselend tot zwaarbewolkt met in de loop van de dag kans op een lokale bui maar op de meeste plaatsen blijft het droog. In de nacht naar maandag volgen waarschijnlijk meer buien. De maxima liggen tussen 17 graden aan zee alsook in Hoog-België en 21 graden in de Kempen. De wind is zwak en waait uit veranderlijke richtingen. In de namiddag wordt hij matig uit noordnoordoost aan zee, 's avonds ook in het binnenland.

Maandag wordt het wisselvallig met in de voormiddag enkele buien, in de namiddag meer buien. De maxima liggen tussen 16 en 20 graden.

Dinsdag wordt het wisselend bewolkt en begint de dag waarschijnlijk droog. In de loop van de dag ontwikkelen er zich buien die eventueel kunnen gepaard gaan met onweer. De maxima liggen tussen 16 en 19 graden.

Woensdag is het wisselvallig met buien en lokaal kans op onweer. De maxima schommelen rond 19 graden.

Meer over KMI

België

Frankrijk

Kempen

weer