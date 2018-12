Nog 296 liter regen tekort voor normaal jaar kv

01 december 2018

05u37

Bron: Belga 0 Weernieuws 2018 wordt het jaar met het minste aantal regendagen ooit, waardoor het grondwaterpeil alarmerend laag staat. Momenteel hebben we een tekort aan 296 liter regen tegenover een normaal jaar en het is onmogelijk om dat in december nog recht te trekken. Dat zegt weerman David Dehenauw vandaag in Het Nieuwsblad.

Gemiddeld valt er in de maand december 81 liter regen, in recordjaren haalden we 172 liter. Het tekort aan regen is vooral problematisch voor het grondwater: acht op tien meetpunten staan nu al zeer laag. De helft van ons drinkwater komt van grondwater en dus is het belangrijk dat het de volgende maanden erg veel regent om te voorkomen dat er in de zomer van 2019 problemen met de drinkwatervoorziening zouden optreden. Ook de landbouw en industrie maken veel gebruik van grondwater.

"In het verleden zijn we nog nooit met een serieuze achterstand aan de zomer begonnen, het zou een compleet nieuwe situatie zijn. Het is zeker iets om in de gaten te houden", klinkt het bij de Vlaamse Milieumaatschappij.