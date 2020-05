Nieuwe week start bewolkt met nog wat kans op regen, maar opklaringen drukken door en temperatuur gaat in stijgende lijn HAA ADN

04 mei 2020

06u35

Bron: Belga 10 Weernieuws De week start erg bewolkt met in het oosten wat lichte regen. Maandagnamiddag hangt er aanvankelijk veel bewolking en valt er nog wat lichte regen of een bui, vooral in de zuidelijke helft van het land. Geleidelijk ontwikkelen zich opklaringen, vooral in Vlaanderen. De maxima schommelen tussen 10 graden in de Hoge Venen en 17 graden in Belgisch Lotharingen en in het noorden van het land. Dat meldt het KMI.



Maandagavond klaart het overal op. ‘s Nachts trekken er enkele hoge wolkensluiers vanuit Frankrijk over ons land. De minima schommelen tussen 0 graden in sommige Ardense valleien en 5 of 6 graden in Laag- en Midden-België.

Dinsdag wordt het droog en vrij zonnig weer, ondanks enkele hoge wolkenvelden. Vooral langs de grens met Frankrijk zijn de hoge wolkenvelden wat dikker. De maxima liggen tussen 11 graden in de Hoge Venen en 17 graden in de Kempen. In de nacht naar woensdag verlaat de hoge bewolking ons land en wordt het vrijwel helder. Het kwik daalt naar waarden tussen -1 graad in sommige Ardense valleien en +5 of +6 graden in de grote steden.



Woensdag wordt het zonnig en wordt het al een beetje zachter. De maxima schommelen tussen 15 graden in de Hoge Ardennen en 19 graden in de Kempen. Aan zee ontstaat er in de namiddag een matige zeebries uit het noordoosten.

Ook op donderdag is het zonnig en helder en winnen we alweer enkele graden. De maxima liggen tussen 16 graden in de Hoge Venen en aan zee en 22 graden in de Kempen. Aan zee steekt in de namiddag opnieuw een zeebries op. Elders waait de wind meestal zwak uit het oosten of uit veranderlijke richtingen, of is het windstil.

Vrijdag wordt het overwegend zonnig, maar vanuit het zuiden bereiken wat meer hoge en middelhoge wolkenvelden ons land. Het blijft opnieuw droog. Met maxima tussen 16 graden aan zee en 23 graden in het centrum wordt het opnieuw zeer zacht.