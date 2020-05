Nieuwe week start bewolkt met kans op regen HAA

04 mei 2020

06u35

Bron: Belga 4 Weernieuws De week start erg bewolkt met in het oosten wat lichte regen. In de loop van de dag kunnen elders buitjes ontstaan, met uitzondering van de kuststreek. De maxima schommelen tussen 13 graden op het Ardense plateau en 18 graden in het westen, zegt het KMI.

De wind waait zwak tot matig uit het noordoosten. In de late namiddag worden de opklaringen breder vanaf Vlaanderen. Maandagavond en -nacht wordt het licht bewolkt tot helder. De minima liggen tussen 2 graden in de Hoge Venen en 6 graden in het binnenland bij een overwegend matige noordoostenwind.

Dinsdag blijft het overwegend droog en vrij zonnig met hoge wolkensluiers. In de namiddag neemt de bewolking geleidelijk toe nabij de Franse grens met kans op wat gedruppel. De maxima liggen tussen 13 graden in de Hoge Venen en lokaal 18 graden elders. Er waait een matige noordoostenwind, die aan de kust soms vrij krachtig kan zijn.

Woensdag wordt een zonnige dag met maxima van 15 graden in de Hoge Venen tot 19 graden in de Kempen. De oostenwind waait matig in het oosten en zwak elders. Aan de kust ontstaat er in de namiddag een matige zeebries uit het noordnoordoosten, zodat het daar wat koeler wordt.

Donderdag is het nog steeds zonnig met maxima rond of iets hoger dan 20 graden. De wind is zwak en veranderlijk. Aan zee is het frisser door een zwakke tot matige noordenwind.