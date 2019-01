Nieuwe sneeuwzone op komst: vannacht en morgenochtend kans op gladde wegen HR

31 januari 2019

17u26

Bron: KMI, Wegen en Verkeer, Noodweerbenelux, Belga 299 Weernieuws Deze nacht is er opnieuw kans op winterse neerslag. Door de negatieve wegdektemperaturen kan dat zorgen voor gladheid op de weg, waarschuwt het Agentschap Wegen en Verkeer. De strooidienst van het agentschap volgt de toestand op de weg op en zal strooiacties ondernemen waar en wanneer nodig. In het hele land geldt code geel.

Vannacht zal een storing van winterse neerslag Vlaanderen passeren. De eerste neerslag zal het zuiden van West-Vlaanderen vanaf 20 uur bereiken. De neerslagzone trekt noordwaarts en zal Vlaanderen voor de ochtendspits verlaten langs het noorden van de Kempen.

Er kan lokaal tot 5 centimeter sneeuw vallen, of zelfs nog ietsje meer. Andere locaties zullen dan weer geen vlokje te zien krijgen, voorspelt VTM-weerman Frank Duboccage.

De wegdektemperaturen zullen vannacht negatief zijn, wat kan zorgen voor gladde wegen. De laatste neerslag kan als smeltende sneeuw of soms zelfs regen vallen. Wegen en Verkeer staat ook deze nacht klaar met 316 strooiwagens om uit te rijden waar en wanneer nodig.

Ook morgenochtend blijft tijdelijk de kans op lokale gladheid bestaan. Na de ochtendspits zouden de wegdektemperaturen terug stijgen.

Weggebruikers passen best hun rijgedrag aan de omstandigheden aan: een aangepaste snelheid en voldoende afstand houden, luidt het devies.

Zaterdag is het over het oosten van ons land zwaarbewolkt met langdurige sneeuwval. In het westen zou het droog blijven met zon en wolken. De maxima liggen tussen -2 graden in het oosten en +2 graden in het westen. De wind waait zwak of matig uit noordelijke of noordwestelijke richtingen.

Zondag wordt het gedeeltelijk tot zwaarbewolkt. Er vallen enkele (winterse) buien bij maxima rond 3 of 4 graden in het centrum.

Maandag is het vaak droog, maar tijdelijk kunnen er wel een paar buien van smeltende sneeuw voorkomen, en op de hoogten enkele sneeuwbuien. We verwachten meestal wolkenvelden bij maxima van 0 graden in de Ardennen tot 4 graden in het westen.

Dinsdag lijkt een zwakke hogedrukwig voor overwegend droog weer te zorgen. Het is dan rustig, maar mogelijk hangen er lage wolken. Het kwik klimt naar waarden tussen 1 graad in de Ardennen en 5 graden aan zee.

Ook woensdag lijkt een droge maar eerder bewolkte dag te worden. Mogelijk vergroot donderdag de kans op (winterse) neerslag. De maxima schommelen rond 3 of 4 graden in het centrum en in vele streken vriest het ‘s nachts.