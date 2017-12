Nieuwe lading regen en winterse buien op komst IVI

Regen, voorafgegaan door smeltende sneeuw of sneeuw, trekt deze voormiddag van west naar oost over het land. Daarna is het even droog, maar al snel komt een nieuwe lading regen en buien over ons heen. Daarbij kan het stevig waaien met soms windstoten tot 75 km/u. Het wordt wel zachter met maxima van 4 tot 8 graden.

Deze nacht krijgen we nog meer buien en die krijgen in het binnenland en in de Ardennen opnieuw een winters karakter. Dat meldt het KMI.

Donderdag

Morgen verwachten we regelmatig buien die af en toe een winters karakter aannemen. In Hoog-België valt de neerslag onder de vorm van sneeuw. Een lokale donderslag is mogelijk. De maxima liggen net boven het vriespunt in de Ardennen en schommelen rond +4 of +5 graden elders. Er blijft veel wind staan. De zuidwestenwind waait matig tot vrij krachtig met rukwinden tot 65 km/u.

Vrijdag

Vrijdag verandert er weinig aan het weerbeeld, met nog steeds buien van regen, smeltende sneeuw of stofhagel in Laag- en Midden-België en enkele sneeuwbuien in de Ardennen. Maximumtemperaturen rond +5 graden in het centrum bij een matige west- tot noordwestenwind. Aan de kust is de wind matig tot vrij krachtig.

Weekend

Tijdens het weekend blijft de kans op buien bestaan, maar verwachten we langere droge perioden. De buien zullen minder talrijk en minder actief zijn, uitgezonderd voor de gebieden nabij de Nederlandse en Duitse grens. Enkele sneeuwbuien blijven mogelijk in de Ardennen. De maxima schommelen rond 5 graden in Brussel.

