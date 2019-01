Nieuwe jaar wordt ingezet met kans op wat regen jv

01 januari 2019

06u27

Bron: belga 0 Weernieuws Het jaar 2019 begint op weergebied op dezelfde manier als 2018 werd beëindigd: wisselvallig en met af en toe wat gedruppel. Ook de komende dagen blijft het wisselvallig, zo meldt het KMI.

Op de eerste dag van het nieuwe jaar is het zwaarbewolkt met soms wat lichte regen of motregen. In het westen kunnen er 's ochtends eventueel een paar tijdelijke opklaringen voorkomen. Op de Ardense hoogten beperken lage wolken het zicht.

Deze namiddag volgen enkele buitjes vanaf het noorden. Die zullen iets talrijker zijn in de Ardennen en kunnen daar op het einde van dag een winters karakter krijgen. De maxima liggen tussen 4 graden in de Hoge Venen en 9 graden aan zee. De wind is matig, aan de kust meestal vrij krachtig, uit het westen tot het noordwesten.

Ook tijdens de nacht van dinsdag op woensdag is het gedeeltelijk tot zwaarbewolkt met enkele plaatselijke buitjes. In de Ardennen vallen de buien als smeltende sneeuw of sneeuw. Het wordt frisser met minima tussen 0 of -1 graad op de Ardense hoogten en 6 of 7 graden aan de kust. Aan zee zijn rukwinden mogelijk van 50 of 60 kilometer per uur.

Woensdag wordt langs de oostflank van een hogedrukgebied over de Britse Eilanden licht onstabiele zeelucht van polaire oorsprong over onze streken aangevoerd. Het KMI verwacht opklaringen, maar ook wolkenvelden waaruit af en toe lichte buitjes kunnen vallen. De maxima liggen tussen 0 of 1 graad in de Hoge Venen en 6 of 7 graden in het westen.

Het hogedrukgebied boven de Britse Eilanden zou tot begin volgende week standhouden. Dat betekent dat het bij ons zwaarbewolkt zou blijven met af en toe lichte neerslag. Nachtvorst blijft mogelijk, hoofdzakelijk in de Ardennen.