Nieuwe, indrukwekkende beelden tonen hoe minitornado over noorden Antwerpen raast KVDS

06 oktober 2020

11u09 0 Weernieuws Er zijn nieuwe en indrukwekkende beelden opgedoken van de minitornado die maandagavond over het noordwesten van de provincie Antwerpen trok. Dennis De Clercq deelde ze in de Facebookgroep ‘Ge zijt van Stabroek als ge...’.

Bewoners van de gemeenten ten noorden van het stadscentrum wisten gisteren even niet wat er gebeurde toen het ongewone tafereel zich ontvouwde rond 18 uur. Onder meer in Kapellen was er sprake van schade aan bomen en huizen. Volgens weerspecialist Martijn Peters ging het wel degelijk om een tornado en is dat verschijnsel bijzonder zeldzaam bij ons, zeker in de herfst.

