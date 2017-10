Nieuw warmterecord: het was nog nooit zo laat op het jaar zó warm FT

15u21 0 ANP Na een erg mooi weekend, is het ook vandaag heerlijk vertoeven in de zon. Weernieuws "25 graden in Ukkel deze namiddag. Nooit zo laat op het jaar was het daar zo warm." Dat heeft weerman David Dehenauw via Twitter laten weten.

Het KMI meldt dat de thermometer in Ukkel momenteel 25 graden aanwijst en dat is een absoluut warmterecord. De laatste keer dat het in de tweede jaarhelft zo warm was, was op 12 oktober 1990, goed zevenentwintig jaar geleden dus. Dagrecords met betrekking tot de temperatuur worden door het KMI sinds 1901 geregistreerd. Een nieuw record zullen we morgen niet breken, want dan wordt het enkele graden frisser, met maxima van 18 tot 21 graden.