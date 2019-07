Nieuw record: vriestemperaturen aan de grond in oosten van Nederland TT

04 juli 2019

08u41

Bron: Belga 0

In het oosten van Nederland is afgelopen nacht vorst aan de grond gemeten. De temperatuur op de vroegere vliegbasis Twente bedroeg -1,6 graden. Dat is volgens weerbureau Weerplaza een record voor juli. Het vorige record voor de laagste temperatuur aan de grond (op 10 cm hoogte, red.) stond op -1,5 graden, gemeten in Gilze en Rijen op 1 juli 1984.

De temperatuur op normale meethoogte, dat is anderhalve meter, daalde naar 3,9 graden. Dat is ook laag voor juli, maar geen record. Dat staat op 2,0 graden en werd gemeten op 18 juli 1971 in Deelen (op de zuidelijke Veluwe).