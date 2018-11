Nieuw rapport: “Klimaatverandering zal de levens van Amerikanen aanzienlijk schaden” JC

23 november 2018

21u47 0 Weernieuws Met de bosbranden in het westen en overstromingen in het oosten is de klimaatverandering nu al voelbaar in de VS. Maar als de globale temperaturen de internationaal overeengekomen limiet overschrijden, zal dat “aanzienlijke schade” toebrengen aan de levens van de Amerikanen, stelt een Amerikaans overheidsrapport.

De regering-Trump publiceert vrijdag een vierjaarlijkse klimaatevaluatie, opgesteld door 13 federale instellingen. Die timing is geen toeval, zeggen wetenschappers die aan het rapport werkten. Hun werk werd niet gecensureerd, maar door het nu te laten verschijnen zouden de verontrustende conclusies in het rapport ondergesneeuwd raken door het feestgedruis rond Thanksgiving.



The Guardian kon een voorlopige versie van het onthutsende rapport inkijken. Het verwijst naar de overstromingen in het oosten, bosbranden in het westen, bodemverlies in het midwesten en erosie in Alaska om te onderstrepen dat de “impact van de klimaatverandering in heel het land toeneemt, en dat het fysieke, sociale en economische welzijn van de Amerikanen steeds meer onder druk staat”.

Consequenties

Zonder een aanzienlijke beperking van de uitstoot van broeikasgassen kunnen de globale temperaturen tegen het einde van deze eeuw met 5 graden Celsius toenemen, stelt het rapport. De huidige respons op de klimaatcrisis volstaat niet om de ergste consequenties af te wenden.

“Zowel de globale als regionale inspanningen zijn onvoldoende om aanzienlijke schade voor de Amerikaanse economie, milieu, volksgezondheid en welzijn in de komende decennia te voorkomen”, klinkt het.



“De klimaatverandering beïnvloedt ons water, voedsel en onze ecosystemen. Dit rapport is belangrijk omdat het aantoont dat het al aan het gebeuren is waar wij leven, niet op afgelegen eilanden of de noord- en zuidpool.”



‘Dit is nu al aan het gebeuren waar wij leven, niet op afgelegen eilanden of de noord- en zuidpool’

Het klimaat verandert nu al sneller dan ooit voordien, klinkt het in het rapport. Het gemiddelde zeepeil aan de Amerikaanse kust is meer dan 22 centimeter gestegen sinds het begin van de 20ste eeuw. Bosbranden hebben tussen 2000 en 2016 minstens 150 miljoen are in de as gelegd. Meer dan 100 miljoen mensen in de VS leven op plaatsen met een slechte luchtkwaliteit, en grondwaterbronnen slinken.

Camp Fire

Sinds de vorige klimaatevaluatie in 2014 gepubliceerd werd, heeft Amerikaans president Donald Trump de VS teruggetrokken uit het klimaatakkoord van Parijs. Zijn regering heeft sindsdien zowat elke maatregel om de uitstoot te beperken teruggedraaid.



Het nieuwe rapport komt uit terwijl Californië kreunt onder de meest dodelijke branden tot dusver. Het stadje Paradise is totaal verwoest door de zogenoemde Camp Fire, meer dan 80 mensen zijn gestorven en duizenden mensen sloegen op de vlucht. Maar Trump ontkent dat de klimaatverandering Californië vatbaarder maakt voor branden, en legt de schuld bij het “slechte beheer” van bosgebied.