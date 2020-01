Nieuw Noors warmterecord voor januari: 19 graden LH

02 januari 2020

12u22

Bron: Belga 1 Weernieuws In een kleine stad in het westen van Noorwegen is vandaag een nieuw warmterecord voor januari gevestigd. In Sunndalsora steeg het kwik tot 19 graden Celsius, aldus de Noorse weerdienst. Het vorige januarirecord dateert van 1989, in het dorp Tafjord - toen werd het 17,9 graden.

Sunndalsora en Tafjord liggen allebei in de provincie More og Romsdal. Sunndalsora is omsloten door bergen, waarvan er sommige populair zijn bij basejumpers.



Martin Granerod, een medewerker van de weerdienst, verwijst voor de hoge temperaturen naar een zogenaamde foehnwind, een warme, neerwaartse wind, meldt de krant VG. Verwacht wordt dat de temperaturen morgen weer zullen dalen.



Sunndalsmora heeft ook de Noorse warmterecords voor december en februari. In december 1998 werd het er 18,3 graden, in februari 1990 was het in het dorp 18,9 graden. BGY/MDM/