Nieuw nationaal warmterecord voor februari: 22 graden in Namen Ook nieuw dagrecord van 18,5 graden in Ukkel

27 februari 2019

17u15

Voor de derde dag op rij is in Ukkel een dagrecord gevestigd. Iets na 13 uur was het 17,4 graden. De temperatuur steeg daarna nog tot 18,5 graden. Nog nooit was het sinds de start van de metingen zo warm op 27 februari. Ook het nationaal warmterecord voor februari is vandaag gesneuveld: in Dourbes (Namen) klom het kwik namelijk tot 22 graden.

Het vorige nationaal record voor februari dateert van 24 februari 1990. Toen was het 21,1 graden in het Luikse Angleur. In Dourbes, in de provincie Namen, werd het vandaag nog iets warmer.

Nieuw nationaal warmterecord februari voor België : Dourbes 22,0 graden ! David Dehenauw(@ DDehenauw) link

Gisteren kenden we al de warmste februaridag ooit. In Ukkel klom het kwik toen tot 20,2 graden, de warmste dag van deze maand sinds de start van de metingen in 1901. Het vorige record dateerde van amper een dag eerder, op 25 februari 2019. Toen werd afgeklokt op 18,8 graden.

In Ukkel werd vandaag 17,4 graden gemeten en klom het kwik uiteindelijk nog tot 18,5 graden, waardoor we kunnen spreken van een nieuw dagrecord. Het vorige stond op 17,3 graden en werd in 1959 genoteerd, meldt VTM-weerman David Dehenauw op Twitter.

Een vierde recorddag op rij zit er evenwel niet in: er is morgen kans op wat lichte regen en het wordt "maar” 14 graden.

Nu 17,4 graden in Ukkel, oud dagrecord uit 1959 (17,3) behoort tot het verleden. David Dehenauw(@ DDehenauw) link

18,5 graden in Ukkel is vandaag het nieuwe dagrecord voor deze plaats. David Dehenauw(@ DDehenauw) link

Om 13.00 uur in Ukkel al 18,1°C

Diepenbeek 18,6°C

Middelkerke 14,9°C

Dourbes zelfs 20,5°C Frank Deboosere(@ frankdeboosere) link

Heeft het ongekend zachte weer met de drie opeenvolgende dagrecords te maken met de klimaatverandering? "Ja, maar toch moeten we dit nuanceren", zegt klimaatwetenschapper Samuel Helsen aan Noodweer Benelux

“De warme temperaturen van de afgelopen dagen hebben we te danken aan de configuratie van de straalstroom en de daaraan gelinkte positie van een hogedrukgebied. We hebben momenteel te maken met een zogenaamde ‘Omegablokkade’. De straalstroom kromt daardoor fel en neemt de vorm aan van de Griekse letter Omega( Ω) boven onze contreien. In deze setting ontstaat er aan de grond een krachtig hogedrukgebied dat warme lucht transporteert vanuit het zuiden, waardoor het bij ons dus warmer is dan normaal.

Het noordoostelijke deel van België is door de sneller opwarmende zandbodem normaal gezien het warmste plekje van het land. De afgelopen dagen was dit echter niet het geval en ging Ukkel met de records lopen. We hadden de afgelopen dagen te maken met een klassieke inversie, een situatie waarbij de temperatuur niet daalt met de hoogte, maar net stijgt, luidt het op NoodweerBenelux. Dit fenomeen is typisch voor een situatie met hogedruk en stabiel weer zoals dat van de afgelopen dagen. Aangezien het weerstation van het Brusselse Ukkel hoger ligt dan andere weerstations zoals Kleine Brogel (Peer), werd het net daar het warmst.

Klimaatverandering?

Waarom verbreken we nu zoveel warmterecords? Is dit louter toeval of kunnen we dit ook linken met de klimaatopwarming? “Het antwoord daarop is dubbel”, aldus Helsen.

Het warme weer van de afgelopen dagen hebben we hoofdzakelijk te danken aan de huidige samenvattende situatie: een hogedrukgebied boven onze contreien met aanvoer van warme lucht vanuit het zuiden. Op basis van een of enkele dagrecords kunnen we echter ook niet zomaar spreken over de link met klimaatopwarming. Wat we wel merken is dat de frequentie van het aantal verbroken warme dagrecords aan een sneltempo toeneemt de laatste jaren, dit terwijl de frequentie van de kouderecords net daalt. “Dit laatste ligt volledig in lijn met wat we verwachten als gevolg van de klimaatopwarming”, verklaart Helsen.

Als gevolg van een gemiddelde stijging in temperatuur (ten gevolge van de klimaatverstoring) verschuift de temperatuurverdeling op naar rechts. Hierdoor neemt de kans op extreem warme temperaturen toe, terwijl de kans op extreme koude scenario’s net afneemt. “Dit is precies wat we waarnemen als we kijken naar de langetermijnstatistieken voor ons land”.

Een ander mechanisme kan echter ook meespelen: een verzwakte straalstroom. Doordat de poolregio’s sterker opwarmen dan de rest van de wereld neemt het temperatuurcontrast tussen pool en evenaar af. Als een gevolg daarvan kan de straalstroom (de motor van ons weer in Europa) ook verzwakken. “Het gevolg van een verzakte straalstroom is dat deze minder snel zal voortbewegen en feller kan meanderen. Hierdoor vergroot de kans op geblokkeerde patronen, waarbij het lange tijd hetzelfde weer kan blijven”, zegt Helsen nog. Doordat de krommingen groter en langer worden kan er daarbij ook zeer warme (of soms ook zeer koude) lucht aangevoerd worden, met lange tijd extreme temperaturen tot gevolg.

Via de klimaatverstoring neemt de frequentie van extreme weersituaties toe. “De huidige uitzonderlijk warme periode ligt in lijn met wat we verwachten als gevolg van de klimaatverandering”, besluit Helsen.

Hopelijk kan u #vandaag genieten van het zonnetje en de zeer hoge maxima voor de tijd van het jaar, want vanaf #vrijdag is het over en uit. Komend weekend neemt de #wind en #neerslagkans toe. Na het #weekend zou stormachtig kunnen verlopen. Op te volgen voor #canaval! @stadAalst pic.twitter.com/tIpkzB6BP7 NoodweerBenelux(@ NoodweerBe) link