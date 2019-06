Nieuw hevig onweer op komst: code oranje in Limburg HAA

05 juni 2019

07u35

Bron: Belga, Noodweerbenelux 758 Weernieuws Na de pittige onweersbuien van gisteren is het vandaag tijdelijk iets rustiger, maar vanavond en vannacht is er opnieuw kans op onweer. Voor Limburg geldt code oranje, voor de rest van Vlaanderen code geel, zo waarschuwt het KMI.

“Boven Duitsland ontstaan vanavond enkele pittige onweersbuien die richting België en Nederland worden gestuwd. De kans op veel regen wordt dan opnieuw fors groter”, waarschuwt Nicolas Roose van weerdienst NoodweerBenelux

Nieuw onweer in oosten van land

Weermodellen berekenen in de loop van de avond een nieuwe onweersdreiging vanuit het zuidoosten. Dankzij een trage verplaatsing van de buien, kunnen ze lokaal voor veel regen op korte tijd zorgen (10-30 mm). “Over het westen van België is de kans op dergelijke buien kleiner aangezien er daar meer bewolking wordt verwacht en de onstabiliteit onvoldoende kan opbouwen”, aldus Roose.

Het KMI verwacht in de loop van de avond en tijdelijk tijdens de nacht intense regen- of onweersbuien met kans op zware windstoten. De kans op onweersbuien, eventueel met hagel, is het grootst over de oostelijke provincies. Naar het westen toe is er ook kans op enkele onweersbuien, maar valt er eerder fikse regen.



Einde onstabiele periode in zicht?

De komende dagen blijven we op het grensvlak zitten tussen warme en onstabiele lucht in het oosten van Europa en koelere lucht boven het Verenigd Koninkrijk. Dit is een klassieke situatie die kan zorgen voor fiks onweer boven de Lage Landen.

Volgens de allerlaatste weermodellen kan die situatie zeker nog aanhouden tot 10-12 juni 2019. “De reden is éénvoudig. Er verandert vrij weinig op de Europese weerkaarten en de warme lucht blijft nabij”, aldus NoodweerBenelux.

Morgen krijgen we wisselend bewolkt weer met buien, bij maxima tussen 14 graden in de Hoge Venen en 20 graden in de Kempen. Vrijdag is het eerst vrij zonnig of licht bewolkt. De bewolking neemt toe en in de namiddag en vrijdagavond gaat het regenen. Het kwik stijgt tot 22 of 23 graden in het centrum.

Zaterdag wordt het wisselend bewolkt met een aantal buien. De maxima liggen rond 17 graden. Zondag wordt het vaak bewolkt, maar meestal droog. De maxima liggen rond 20 graden.

Mensen die het onweer vanavond en vannacht live willen volgen, kunnen terecht op deze bliksemradar.