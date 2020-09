Nieuw dagrecord in Ukkel met 30,9 graden LH

15 september 2020

13u04 1 Weernieuws Deze middag werd in Ukkel een nieuw dagrecord van 30,9 graden gemeten. Dat meldt weerman David Dehenauw op Twitter.

Het vorige dagrecord dateert al van 1947 met 29,3 graden. “Het definitieve resultaat is pas tegen de vroege avond bekend”, aldus Dehenauw. In het centrum van het land wordt namelijk 34 graden verwacht.

“Nog belangrijker is dat het van 1919 geleden is dat we in september twee opeenvolgende dagen dagrecords braken met waarden van minstens 30 graden”, meldt de KMI-weerman nog.

Intussen 30,9 graden in Ukkel. Nieuw dagrecord (definitieve resultaat pas tegen de vroege avond bekend). Het vorige dateert van 1947 met 29,3. Nog belangrijker : het is van 1919 geleden dat we in september 2 opeenvolgende dagen dagrecords braken met waarden van minstens 30 graden David Dehenauw(@ DDehenauw) link