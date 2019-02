Nieuw dagrecord beet met 15,8 graden: warmste 26 februari sinds start metingen HA

26 februari 2019

11u35

Bron: Belga, VTM NIEUWS 20 Weernieuws Het is vandaag de warmste 26 februari sinds het begin van de metingen. Deze voormiddag werd in Ukkel al 16,2 graden gemeten, dat is meer dan het vorige dagrecord van 15,7 graden, meldt VTM-weerman David Dehenauw op Twitter. Ook gisteren sneuvelde het record al.

Het record, uit 1922, bedroeg tot nu toe 15,7 graden, maar om 11 uur was het in Ukkel al 16,2 graden. Gisteren kenden we al de warmste februaridag ooit. In Ukkel klom het kwik toen tot 18,8 graden, de warmste dag in februari sinds de start van de metingen in 1901. Het vorige record dateerde van 28 februari 1960, toen werd afgeklokt op 18,7 graden.

15,8 in Ukkel. Oud dagrecord (15,7) al gesneuveld. David Dehenauw(@ DDehenauw) link

En de februarizon zal zich nog een aantal dagen laten voelen. Vandaag beleven we opnieuw een zonnige dag onder een heldere hemel. Het kwik bereikt maxima tussen 16 en 19 graden. De wind waait meestal zwak uit veranderlijke richtingen. Aan zee kan wel een bries opsteken in de namiddag, meldt het KMI.



Vanavond en vannacht blijft het helder en rustig. Er is een kleine kans op wat nevel of een mistbank. De minima schommelen tussen -1 en +6 graden bij een zwakke wind uit zuidelijke richtingen.

Morgen krijgen we opnieuw zonnig en uiterst zacht weer. De maxima liggen opnieuw tussen 15 en 19 graden, bij een meestal zwakke wind uit zuidelijke of veranderlijke richtingen. De kans dat het dagrecord voor 27 februari met 17,3 graden uit 1959 verbroken wordt, is dan ook groot.

De zachte temperaturen van de afgelopen dagen hebben we te danken aan een hogedrukgebied met kern boven ons land. Dat zorgt voor een stabiele atmosfeer en aanvoer van droge en zeer zachte lucht uit het zuiden. Maar er is verandering op komst.

Donderdag is een kantelmoment. De dag begint met eerst nevel en mist, vooral in het westen van het land. In het oosten zijn er aanvankelijk nog brede opklaringen. Later neemt overal de bewolking toe vanuit het westen en op het eind van de dag stijgt de kans op wat neerslag. Het wordt enkele graden minder zacht, met nog maxima tussen 8 en 13 graden. De wind is zwak tot matig en komt uit zuidwestelijke hoek.

