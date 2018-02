Niet alledaagse beelden: het sneeuwt op de Canarische Eilanden FT

01 februari 2018

20u09

Bron: El Periodico

Een lekkere vijftien graden op de Canarische Eilanden en een zonnetje aan de hemel? Niet altijd. Er ligt momenteel sneeuw op de hoogste toppen in Tenerife en Gran Canaria. Niet heel zeldzaam, maar toch is het lang niet zo koud geweest. Op vulkaan Pico del Teide (3.718 meter hoog) duidde de thermometer van het weerstation op de top - 15 graden Celsius aan. En de sneeuw, die op Gran Canaria gemiddeld op een hoogte van 1.600 meter valt, teistert nu ook de lager gelegen gebieden. Volgens experts ter plaatse is het lang geleden dat er zo'n wit tapijt lag.

Intussen draait het autoverkeer richting centrum van het eiland in de soep. De wegen op en naar de hoogste toppen zijn volledig afgesloten. De hulpdiensten hebben gisteren zelfs een groep van veertig personen moeten evacueren nadat ze door de sneeuwval verrast werden. De toeristen, onder wie twee zwangere vrouwen en enkele kinderen, werden gelokt door het mooie tafereel maar raakten onderweg onderkoeld. Ook op de Teide in Tenerife moesten brandweer en ziekenwagen zeventig personen redden. De komende dagen wordt het hoogstwaarschijnlijk nog kouder, met nog meer sneeuw, hagel en ook hevige regen. In sommige gebieden geldt zelfs code rood. Verwacht wordt dat het maandag opnieuw beter wordt.

📌Imágenes de la cumbre de #GranCanaria. Recuerda que se mantienen RESTRICCIONES de tráfico ⛔️. El estado de la calzada desaconseja la circulación en la zona. #Precaución. pic.twitter.com/47c1NAUTQg Carreteras GC(@ CarreterasGC) link

#FMACanarias #LPAstorm Prohibido acceder a zonas de cumbre de Gran Canaria y Tenerife para curiosear por la llegada de nieve a las islas pic.twitter.com/tLjxy5McJP ABCdeCanarias(@ ABC_Canarias) link