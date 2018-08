New York verft 550 vierkante kilometer daken wit om de hitte te bestrijden. Werkt dat ook? Redactie

14 augustus 2018

21u17

Bron: Business Insider, The New York Times 1 Weernieuws De stad New York heeft de afgelopen 9 jaar meer dan 550 vierkante kilometer daken wit geverfd. Dat moet de temperaturen in de gebouwen verlagen en zo dus ook de aircokosten drukken. Kan de maatregel de effecten van de klimaatverandering verlichten, of maakt ze de situatie alleen maar erger?

In steden ligt de temperatuur doorgaans hoger dan in landelijke gebieden omdat het vele beton en asfalt de hitte absorbeert. New York kent bijzonder hete zomers. Omdat de hoge temperaturen leiden tot meer luchtvervuiling en hogere aircokosten, zet de stad stappen om de warmte te verminderen. Dat doet ze op een manier die de meeste inwoners niet eens kunnen zien.

Sinds 2009 verft de stad daken van ziekenhuizen, non-profits en sociale woningen wit. Al meer dan 550 vierkante kilometer daken is aangepakt. Een studie uit 2014 toonde aan dat dergelijke 'koele daken' de temperaturen in steden als New York of Washington met ongeveer 3 graden kunnen verlagen.



Sommige wetenschappers geloven zelfs dat lichte daken de effecten van de klimaatverandering kunnen verlichten. Bovendien is het programma CoolRoofs niet alleen goed voor de portemonnee en het klimaat, het heeft vorig jaar ook 70 mensen tewerkgesteld.

Witte straten

New York is niet de enige stad die witte verf gebruikt in een poging om de temperaturen te verlagen. Los Angeles spendeert 40.000 dollar per mijl (ruim 1,6 kilometer) om zijn straten wit te verven.



Zwart asfalt kan tot 95 procent van de zonnestralen absorberen, waardoor de temperatuur van de straten in LA kan oplopen tot meer dan 65 graden Celsius. Met de witte verf zouden de straten 10 tot 15 graden koeler zijn.



Witte daken kunnen volgens onderzoekers ook leiden tot minder regen

Slecht voor het milieu?

Sommige experten menen echter dat witte verf niet de beste manier is om de temperaturen te verlagen. Er dreigen negatieve gevolgen voor het milieu, klinkt het.

Matei Georgescu, de hoofdauteur van de studie uit 2014, stelt dat reflecterende daken negatieve gevolgen kunnen hebben in staten als Florida, waar hij vaststelde dat witte verf leidde tot minder plaatselijke regenval. Regen verdampt immers nadat ze op de grond gevallen is, wat leidt tot nieuwe regenval. Dat proces is echter afhankelijk van de hitte. Het beperken van de hitte door witte daken leidde tot minder verdamping en dus minder regen.

Wetenschappers geloven ook niet dat witte oppervlakken de nood om de uitstoot te verlagen kunnen verminderen. Bovendien is niet aangetoond dat witte daken effectiever zijn dan het planten van nieuwe bomen.

Ondanks de vraagtekens gaat New York volop verder met het CoolRoofs-programma. Volgens het Mayor’s Office of Sustainability leidt elke 2.500 vierkante voet (232 vierkante meter) geverfd dak tot 1 ton minder uitstoot.