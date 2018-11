New York bedekt met eerste laagje sneeuw TDM

16 november 2018

07u40

Bron: VTM NIEUWS 0

New York heeft het eerste laagje sneeuw van dit seizoen over zich gekregen. Het levert mooie beelden op van mensen die door het wintertapijt wandelen in Central Park of op Times Square. Meteorologen verwachten dat New York dit seizoen meer sneeuw zal krijgen dan anders.