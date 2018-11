Nevel en aanvriezende mist, daarna zonnig maar koud: temperaturen tot 6 graden LVA

22 november 2018

06u44

Bron: Belga 0 Weernieuws Na het optrekken van het ochtendgrijs krijgen we donderdag de zon regelmatig te zien, bij maxima tussen 3 en 6 graden. Vrijdag blijft de zon meestal van de partij en wordt het nog iets zachter. Tijdens het weekend nemen wolken de overhand, met vooral zaterdag ook regen. Dat meldt het KMI.

Donderdagochtend is het op verscheidene plaatsen grijs met lage bewolking, nevel en eventueel aanvriezende mist. Het is ook opletten voor lokale rijmplekken. Geleidelijk krijgen we mooie zonnige perioden. De maxima liggen tussen 3 graden in de Hoge Venen en 6 graden in Laag-België. De wind waait meestal zwak uit het oosten en in de Ardennen uit het zuidoosten.

In de nacht van donderdag op vrijdag verschijnen er meer wolkenvelden en vanuit Frankrijk kunnen enkele buien van regen of smeltende sneeuw over het land trekken. Op de meeste plaatsen blijft het wellicht droog. De minima liggen tussen -1 graad in Hoog-België en 2 of 3 graden in Laag-België. Waar een bui gevallen is, kunnen lokaal ijsplekken ontstaan.

Vrijdagochtend is er nog kans op een bui van regen of smeltende sneeuw, maar later wordt het op de meeste plaatsen zonnig. Tegen de avond verschijnt er veel hoge bewolking vanuit het zuiden. De maxima liggen tussen 5 en 9 graden.

Zaterdag verandert het weerbeeld. Het wordt dan zwaarbewolkt tot betrokken met perioden van regen, bij maxima tussen 3 en 6 graden. Ook zondag en maandag wordt overwegend zwaarbewolkt weer verwacht, met kans op wat lichte regen of enkele buitjes. De maxima liggen dan rond 5 graden in het centrum.

Meer over België

weer