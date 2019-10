Nazomerprikje op komst: dit weekend gaan we terug naar 20 graden HAA DVDE

08 oktober 2019

08u03

Het wordt vandaag al snel droger in het westen en het centrum van het land, terwijl het over het oosten blijft regenen. In Vlaanderen verschijnen er enkele opklaringen. De maxima liggen tussen 10 graden in de Hoge Venen en 15 graden over het westen. Morgen gaat het opnieuw regenen en zijn er rukwinden mogelijk. Voor beter weer is het aftellen naar volgend weekend: zaterdag en zondag wordt het zonniger en schommelt het kwik rond 20 graden, voorspelt het KMI

Deze namiddag blijft het regenachtig ten zuiden van Samber en Maas. In het centrum vergroot dan de kans op een paar buien. Over het westen blijft het ook in de namiddag overwegend droog met kans op zonnige perioden. Er waait een matige en aan de kust later een vrij krachtige zuidwestenwind.

Vanavond verwachten we nog wat regen over het oosten, maar daar wordt het na middernacht meestal droog. Over het centrum en vooral het westen vergroot de kans op enkele buien. Het is wisselend tot zwaarbewolkt met soms ook bredere opklaringen. In de Ardennen kunnen lage wolken het zicht beperken. De minima schommelen tussen 7 graden in de Hoge Venen en 10 graden over het westen en het centrum. De zuidwestenwind is matig.

Morgen wordt het al vanaf 's ochtends wisselvallig met regelmatig buien die onweerachtig kunnen zijn. Wat korrelhagel is mogelijk. Meestal is het zwaarbewolkt, maar een paar opklaringen kunnen tussendoor verschijnen. Met maxima tussen 8 graden in de Hoge Venen en 12 graden aan zee wordt het iets te fris voor de tijd van het jaar. Er waait een matige tot soms vrij krachtige zuidwestenwind. Rukwinden van 50 tot 60 kilometer per uur zijn mogelijk tijdens de buien.

De voorspellingen voor donderdag zijn onzeker. Vooral 's ochtends is er nog kans op buien, maar in de namiddag lijkt het vanaf het westen droger te worden met breder wordende opklaringen. De maxima schommelen tussen 11 en 16 graden.

Volgens de huidige verwachtingen van het KMI kunnen we volgend weekend genieten van een nazomerprik. Zaterdag wisselen zon en wolken elkaar af en zou het lokaal 19 graden worden. Zondag meer van dat, maar dan met een grotere neerslagkans en temperaturen tot plaatselijk 20 graden.