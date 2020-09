Nazomer op komst: vanaf maandag stijgt temperatuur tot boven 25 graden HR

08 september 2020

10u43 0 Weernieuws Voor liefhebbers van de zon komen er mooie tijden aan: komende maandag stijgt het kwik mogelijk naar 26 graden. Vanaf dan liggen er mogelijk enkele mooie dagen in het verschiet. “Een nazomer lijkt in de maak”, zegt HLN-weerman Martijn Peters.

Vandaag en de komende dagen is het nog wat wisselvallig, en kan er af en toe zelfs regen vallen. Maar begin volgende week krijgen we dan toch mogelijk een ‘indian summer’ of stralend nazomerweer. “Maandag lijkt het zonnig te blijven met de aanvoer van gevoelig zachtere lucht vanuit het zuidoosten”, meldt het KMI. “De maxima schommelen dan tussen 21 en 26 graden.”

“Toch wel enkele graden boven de normale waarden voor de tijd van het jaar”, zegt Martijn Peters. “Die liggen eerder rond de 20 graden. Dat is met dank aan een hogedrukgebied boven centraal Europa, waardoor er droge warme lucht wordt aangevoerd. De zomer lijkt zich dus toch nog even te laten zien voor de start van de (astronomische) herfst.”

Er lijkt een nazomer op komst☀️☝️Vanaf maandag zon en temperaturen boven de 25°C.🌡 Al meerdere dagen blijft dit weerbeeld in het Europese model zitten. Ik ben benieuwd of dit ook zo in de komende dagen zal blijven😁👍 #nazomer #weer pic.twitter.com/6BOI0SyYle Martijn Peters(@ MartijnP_DPG) link

Bekijk hier het weerbericht van vandaag:



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.