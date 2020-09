Nazomer laat op zich wachten: wolken, regen en minder dan 20 graden TTR

05 september 2020

06u53

Bron: Belga 14 Weernieuws 's Ochtends trekt een storing met lichte tot matige regen naar het oosten van het land. Later wordt het droger met opklaringen vanaf het westen. In de loop van de dag komen er overal opklaringen, maar enkele plaatselijke buien blijven mogelijk. Dat maximumtemperaturen schommelen tussen 14 graden op de Hoge Venen en 18 of 19 graden in het centrum.

Vandaag staat er een matige wind uit west tot noordwest. In de loop van de avond en de nacht neemt de kans op buien toe vanuit het noordwesten. Het blijft waarschijnlijk droger met opklaringen langs de Franse grens en in het zuidoosten. De minima liggen tussen 5 en 13 graden bij een zwakke wind uit zuidwest, behalve aan de kust waar de wind matig blijft uit westnoordwest.

Morgen verwacht het KMI een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. Vooral in de namiddag zouden er enkele buien kunnen vallen, met name dan in de noordoostelijke helft van het land. Elders is het droger. Tegen de avond zijn er meer opklaringen vanaf het westen. De maxima liggen dan tussen 14 en 18 graden bij een zwakke tot soms matige wind uit het westen tot het noordwesten.

Maandag zouden er brede opklaringen komen, alhoewel er later meer wolkenvelden kunnen verschijnen. De verwachte maxima zouden dan tussen 15 en 19 graden liggen, bij een zwakke tot matige wind uit zuidwest tot west.