Nazomer blijft maar duren: nog een dag met maxima tot 25 graden AW

16 oktober 2018

06u37

Bron: Belga 18 Weernieuws Het wordt vandaag droog en zonnig met enkele hoge wolkensluiers. Het wordt opnieuw zeer zacht met temperaturen tussen 20 en 23 graden in Hoog-België en tussen 23 en 25 graden in Laag- en Midden-België. Dat meldt het KMI.

Vanavond en vannacht blijft het rustig en droog met vanaf het westen toenemende hoge bewolking. Hier en daar kan het nevelig worden en een mistbank is ook niet uitgesloten. De minima liggen tussen plaatselijk 5 graden in de Hoge Venen en 13 graden in Brussel.



Morgen zal het vooral aan de kust bewolkt zijn. Elders is er meer zon, maar tekenen ook hoge wolkensluiers present. Maxima van 18 tot 22 graden.



Donderdag en vrijdag zijn er tijdelijk wat meer wolkenvelden, maar meestal blijft het droog. Het wordt dan geleidelijk frisser, met donderdag nog maxima rond 18 à 19 graden, vrijdag 16 à 17 graden.



Het weekend dient zich aan als een mooi najaarsweekend, met vooral zondag veel zon. Op de meeste plaatsen liggen de maxima tussen 15 en 18.



Maandag komt er een einde aan het mooie weer en wordt het grijs en regenachtig, bij maxima tot 13-14 graden.