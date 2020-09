Nazomer blijft duren: temperaturen tussen 25 en 28 graden HLA

16 september 2020

06u29

Bron: Belga 6 Weernieuws Nadat dinsdag de warmste septemberdag was geworden sinds het begin van de metingen, gaat de temperatuur vanaf woensdag stilaan omlaag. In het uiterste zuiden van het land kan de 30 graden woensdag wel nog gehaald worden, de dagen erna schommelen de maxima eerder nog rond 25 graden. Dat meldt het KMI.



Woensdag wordt het, na het optrekken van het eventuele ochtendgrijs, vrij zonnig. In de loop van de namiddag kunnen stapelwolken zich vormen en lokaal uitgroeien tot een bui, vooral dan in de Ardennen. Een donderslag behoort tot de mogelijkheden. Het wordt iets minder warm dan de voorbije dagen. De maxima liggen rond 22 graden aan de kust, tussen 25 en 28 graden in het centrum en tot 30 graden in het uiterste zuidoosten van het land. De wind waait eerst zwak uit veranderlijke richtingen en matig aan de kust uit het noorden, later matig uit het noorden en vrij krachtig aan zee.

Woensdagavond is het overwegend licht tot gedeeltelijk bewolkt. Tijdens de nacht neemt de bewolking toe en wordt het plaatselijk zwaarbewolkt. Het blijft droog. De minima liggen tussen 10 en 15 graden bij een matige noordoostelijke wind.



Van donderdag tot zaterdag wordt nog veel zon verwacht, het blijft ook droog. De maxima schommelen rond 25 graden. Vanaf zaterdagavond wordt het naar verwachting wisselvalliger, met onstabielere lucht en kans op (onweerachtige) buien. Dat zou tot begin volgende week zo blijven.

