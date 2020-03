Natte week voor de boeg jv

09 maart 2020

06u54

Bron: belga 6 Weernieuws Het is vanochtend wisselend bewolkt met lokaal wat lichte neerslag. Naarmate de dag vordert, kunnen er vooral in het centrum en het oosten van het land meer intense buien tot ontwikkeling komen die mogelijk gepaard gaan met een donderslag of korrelhagel. In het westen wordt het overwegend droog, maar op de nadering van een actieve regenzone die 's avonds onze streken bereikt, komen er geleidelijk meer middelhoge en hoge wolken opzetten. De wind waait matig en aan zee soms vrij krachtig uit west tot zuidwest. De maxima liggen tussen 5 graden in de Hoge Ardennen en 9 of 10 graden in Vlaanderen, meldt het KMI.

Vannacht trekt een actieve regenzone vanaf het westen over ons land. De zuidwestenwind neemt in kracht toe en wordt matig tot vrij krachtig in het binnenland en vrij krachtig tot krachtig aan de kust. De rukwinden kunnen oplopen tot 70 km/u. In het tweede deel van de nacht kan er tijdelijk smeltende sneeuw vallen boven 400 of 500 meter hoogte. De minima liggen tussen 1 graad in de Hoge Venen en 6 of 7 graden aan de kust.

Dinsdag verwachten we vooral in de voormiddag behoorlijk wat regen. Later gaat het eerder motregenen vanuit het westen. In de namiddag wordt het droger vanaf de kust, maar in Hoog-België blijft het miezerig. Het is zacht met maxima van 9 of 10 graden in de Ardennen tot 13 graden in het westen en het centrum. Er waait een meestal vrij krachtige en aan de kust soms een krachtige zuidwestenwind met rukwinden tot 65 km/u.

Ook woensdag krijgen we veel wolken met perioden van regen of motregen. In de loop van de namiddag kan het, met uitzondering van het zuidoosten, mogelijk overwegend droog worden vanaf het westen met enkele opklaringen. Het blijft zacht bij maxima van 9 tot 10 graden in de Ardennen tot 14 graden in Vlaanderen. De west- tot zuidwestenwind waait nog steeds vrij krachtig en aan de kust soms krachtig met pieken tot 65 km/u.