Natte nacht Het weer met Jill Peeters: weersvoorspelling 12 december Jill Peeters

11 december 2019

11u00 0 Weernieuws Donderdag komt de zon er vrij snel door tijdens de ochtend, maar gaandeweg zal de bewolking toenemen vanuit Frankrijk. Rond de middag kan er al wat winterse neerslag vallen op de hogere reliëfs, waar het kwik maar net boven het vriespunt uitkomt. Elders wordt het 4 tot 6 graden. Er staat een matige wind uit het zuiden.

Donderdag is het ‘s avonds overal betrokken en begint het te regenen, in de Ardennen valt er sneeuw of natte sneeuw. Er kan lokaal zelfs meer dan 20 mm vallen, wat veel is. Bovendien staat er een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten en zijn er windstoten mogelijk tot 50 of 60 kilometer per uur.

Na de regen in het eerste deel van de nacht, volgen er na middernacht nog een reeks regenbuien, afgewisseld met enkele opklaringen. De minima liggen rond 4 graden, maar in Hoog-België wordt het kouder, tussen -1 en 2 graden.

Ook vrijdag gaat het regenen, en valt er sneeuw of natte sneeuw in de Ardennen. Na de middag wordt het stilaan droger vanaf de kust, met brede opklaringen. Maxima rond 6 graden en veel wind.

Zaterdag zijn er eerst nog een paar buien, maar er zal ook zon zijn. De maxima liggen rond 8 graden en het waait krachtig. Zondag gaat het eerst regenen. Na de middag wordt het droger. Iets zachter, met een kleine tien graden.