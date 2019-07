Nationaal hitterecord bijgesteld: 41,8 graden gemeten in Begijnendijk Extreme hitte neemt wat af, warmteonweders op komst RL HAA

26 juli 2019

10u25

Bron: Belga, Twitter 272 Weernieuws Het nationaal hitterecord is opnieuw naar boven bijgesteld: in Begijnendijk steeg het kwik gisteren tot 41,8 graden. Dat is de hoogste temperatuur ooit die in België werd genoteerd sinds de start van de metingen. Ook vandaag blijft het nog warm, maar de extreme hitte van de voorbije dagen neemt wat af. Later vandaag en komende nacht worden warmteonweders verwacht.

De tweede hittegolf van de zomer is een feit. Het was in Ukkel deze ochtend al 26 graden, waardoor we kunnen spreken van een hittegolf. De zevende al in de afgelopen vijf jaar. Sinds 2015 kregen we er elk jaar minstens 1. Nooit is een dergelijke reeks voorgekomen sedert het begin van de waarnemingen.

Om van een hittegolf te kunnen spreken, moet het minstens vijf opeenvolgende dagen 25 graden of meer zijn, waarvan minimum drie dagen van 30 graden of meer. Zowel op dinsdag, woensdag als donderdag steeg het kwik boven de 30 graden. En ook vandaag gaan we vlot boven die grens.

Nieuw Belgisch record

Het nationaal hitterecord is vandaag ook opnieuw naar boven bijgesteld. Weerman David Dehenauw meldt op Twitter dat in Begijnendijk gisteren liefst 41,8 graden werd gemeten. In Beitem (bij Roeselare) werd gisteren al 40,7 graden opgetekend, ook goed voor een Belgisch record, maar na validatie van de klimatologische stations van het KMI blijkt nu dat het nieuwe temperatuurrecord voor Begijnendijk (Vlaams-Brabant) is. De heetste plek in Wallonië gisteren was Houyet in de provincie Namen. Daar steeg het kwik naar 41,6 graden.

Nieuw nationaal record : 41,8 graden in Begijnendijk David Dehenauw(@ DDehenauw) link

De voorbije nacht is uiteindelijk niet de warmste geworden, want het kwik dook overal onder 24,7 graden. Het record van de warmste nacht blijft dan ook staan op 2 juli 2015 in Bierset, in de provincie Luik.

Weerbericht

Ook vandaag wordt het heel warm, maar de extreme hitte van de voorbije dagen neemt wat af. Deze ochtend start met opklaringen in vele streken; in de loop van de dag neemt de kans op bewolking en lokale warmteonweders toe. De maxima schommelen van 25 graden aan zee, rond 33 graden in het centrum en 38 graden in de Kempen, zo meldt het KMI.

Vannacht neemt de kans op onweersbuien toe. Het wordt al minder zacht met minima in de meeste regio's lager dan 20 graden.

Het weekend wordt regenachtig en ‘iets koeler’. Zaterdag en ook zaterdagnacht wordt het onstabiel met regelmatig buien, met onweer, dat soms intens kan zijn met veel neerslag en eventueel hagel. Het is minder warm met maxima van 21 graden aan zee tot 26 of 27 graden in de Kempen.

Zondag dalen de temperaturen nog tot 19 graden in de Hoge Venen en 23 graden in de Kempen. Ook dan krijgen we perioden met regen of buien en soms onweer.

Omwille van de voorspelde onweders zal de FOD Binnenlandse Zaken het nummer 1722 activeren. Dat is bedoeld voor niet-dringende brandweerinterventies, zodat het noodnummer 112 bij noodweer niet overbelast raakt.