Nat weekend voor de boeg, maar volgende week beter weer ttr tvc

16 augustus 2019

06u41

Bron: belga 22 Weernieuws Het blijft deze middag droog, met brede opklaringen die afwisselen met wolkenvelden. Op het eind van de namiddag neemt de hoge en middelhoge bewolking toe in het westen van het land. De maxima liggen tussen 19 of 20 graden in de Hoge Venen en lokaal 24 graden in het westen. De wind waait overwegend matig uit zuidwestelijke hoek, met in het westen van het land rukwinden tot 40 of 50 kilometer per uur. Dat meldt het KMI.

‘s Avonds neemt de bewolking vanuit het westen toe en wordt het zwaarbewolkt. Aan de kust en in het noordwesten kan het al beginnen regenen. ‘s Nachts trekt de regen geleidelijk verder het land in. Het gaat meestal om wat regen of motregen bij tussenpozen. De minima liggen tussen 14 en 18 graden.

Zaterdag is het zwaarbewolkt met perioden van regen of motregen. In de namiddag wordt het in het westen en noordwesten opnieuw droger met soms enkele opklaringen. In het zuidoosten blijven de wolkenvelden domineren en vallen er buien. We halen 17 graden in de Hoge Venen en 22 of 23 graden in het westen. De wind waait matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten in het binnenland. Aan zee is de zuidwestenwind vrij krachtig tot soms krachtig. Rukwinden tot vijftig kilometer per uur zijn mogelijk.

Zaterdagavond wordt het opnieuw overal zwaarbewolkt en kunnen er, vooral ten zuiden van Samber en Maas, buien vallen. In de loop van de nacht bereikt een actievere regenzone ons land vanuit de grens met Frankrijk. Op het eind van de nacht of zondagochtend verwachten we kans op vrij veel regen in sommige streken. De minima liggen tussen 14 en 18 graden. Op het eind van de nacht neemt de wind toe in kracht in het zuidoosten van het land. Ze wordt er vrij krachtig, met rukwinden tot 60 of 70 kilometer per uur.

Zondag sleept een golvende storing nog over onze streken. Mogelijk valt er nog regen in de eerste helft van de dag in het centrum en noordoosten van het land. Vanuit het westen wordt het geleidelijk droger met opklaringen. In het zuidoosten kan het nog tot in de late namiddag regenen. Er zou vrij veel neerslag kunnen vallen. De maxima liggen tussen 17 en 23 graden.

Maandag krijgen we eerst brede opklaringen en droog weer. In de loop van de dag worden meer stapelwolken gevormd en wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. Lokaal kan de bewolking uitgroeien tot een buitje, vooral aan zee en in de Ardennen. De maxima liggen tussen 18 en 22 graden.

Dinsdag verwachten we hetzelfde weerbeeld: een afwisseling van soms brede opklaringen met wolkenvelden, die in de namiddag lokaal uit kunnen groeien tot enkele buitjes. We halen 18 tot 22 graden.

Ook op woensdag zou het in de meeste plaatsen helemaal droog blijven. Het is overwegend wisselend bewolkt bij maxima rond 21 graden in het centrum.

Donderdag blijft het mogelijk droog met een wisselende bewolking en maxima rond 22 graden. Er is een mogelijkheid dat storingen ons tussen twee kernen van hogedruk weten te bereiken donderdag of vrijdag, maar voorlopig lijkt de kans daartoe eerder klein.

Vrijdag lijkt de kans op een wisselend bewolkt en overwegend droog weertype het grootst.