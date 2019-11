Nat einde van het lang weekend kv

11 november 2019

06u32

Bron: Belga 1 HET WEER Een regenzone trekt vandaag vanaf de kust richting Ardennen, zegt het KMI. De neerslag bereikt pas in de loop van de namiddag het oosten van het land waar er deze ochtend nog enkele opklaringen mogelijk zijn. In het zuiden van het land is het deze ochtend lokaal nog mistig.

Achter de regenzone wordt het in de namiddag in het westen en het centrum wisselend bewolkt met buien. De maxima schommelen tussen 3 graden in de Hoge Venen en 8 graden in Vlaanderen. De wind waait matig of vrij krachtig uit zuidelijke richtingen en ruimt in de namiddag naar zuidwest tot west. Aan zee wordt de wind in de namiddag vrij krachtig tot krachtig uit west tot zuidwest. Er zijn rukwinden mogelijk tot zo’n 70 km/uur.

Morgen is het wisselend tot zwaarbewolkt met buien en daarbij kans op een donderslag. In Hoog-België valt er soms wat winterse neerslag. We krijgen maxima van 2 graden in de Hoge Venen tot 8 graden in het westen. De wind waait matig uit zuidwest, aan de kust en in de Ardennen soms vrij krachtig.



Woensdag blijft het wisselvallig met enkele buien. In de Ardennen vallen de buien soms onder de vorm van smeltende sneeuw. De maxima schommelen tussen 2 en 9 graden. De wind waait matig uit zuidwest.

Donderdag trekt een depressie van Bretagne naar het noorden van Spanje. De eraan verbonden storing zou deels ons land kunnen beïnvloeden met waarschijnlijk in het westen van het land perioden van regen. De maxima liggen tussen 3 en 8 graden bij een matige zuidoostenwind.