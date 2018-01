NASA maakt verbluffende foto's van ijskap Antarctica en haar duidelijke barsten Joeri Vlemings

23 januari 2018

14u39

Bron: Universe Today 0 Weernieuws Hoe en hoe snel tast de opwarming van de aarde de poolkap aan? Om dat te bestuderen voerde NASA onlangs in het kader van 'Operation IceBridge' een vlucht uit over het zuidelijke Antarctisch Schiereiland. Met fabelachtige, gedetailleerde computerbeelden als resultaat. Daarop zijn duidelijk scheuren en barsten te zien in de ijskap, die langzaam aan het smelten is.

Het NASA-project 'Operation IceBridge' gaat alweer zijn tiende jaar in. Het onderzoekt veranderingen in de ijskappen op Antarctica en in Groenland onder invloed van global warming. NASA maakt met dat doel foto's vanuit een onderzoeksvliegtuigje, als aanvulling op de monitoring van satelliet ICESat die sinds 2009 niet meer in gebruik is. Eind dit jaar zou de ICESat-2 gelanceerd worden.

De meest recente jaarlijkse vluchten van 'Operation IceBridge' dateren van begin november 2017 en volgden het traject van de noordelijke punt van het Antarctisch Schiereiland zuidwaarts over de Weddellzee. Duizenden hoge resolutiefoto's werden gemaakt met een zogenaamde 'digital mapping system'-camera, gemonteerd op de buik van het vliegtuig. NASA gaf daarvan opnieuw enkele detailbeelden vrij.

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie toonde op het zuidelijke Antarctisch Schiereiland een landschap dat vergelijkbaar is met het fenomeen van stroomversnellingen in rivieren, die versterkt worden wanneer het water door steiler en nauwer gebied stroomt. Zo ook verschijnen er aan de oppervlakte van het terrein meer barsten wanneer het ijs door smallere canyons en steilere gesteenten stroomt. De snelheid waarmee dit gebeurt, ligt natuurlijk veel lager dan bij water, wat het doet lijken op een soort rivierstroomversnelling in slow motion. Dat maakt ook dat de bewegingen moeilijk te detecteren zijn en dat barsten vaak de enige getuigen zijn van de ijsstromen.

De unieke NASA-beelden zijn indrukwekkend en bevestigen dat aan de zuidkant van het Antarctisch Schiereiland het ijs naar de oceaan stroomt. Dat is belangrijk, want als landijs in onze zeewateren terechtkomt, kan het zeeniveau stijgen.