NASA deelt indrukwekkend beeld waarbij bliksemschichten inslaan op vulkaan AW

02 augustus 2019

19u32

Bron: NASA 63 Weernieuws Dat onweer behoorlijk indrukwekkend kan zijn, merkten we vorige week nog. Maar de storm waar België na de hittegolf mee afrekende, was niets in vergelijking met de indrukwekkende bliksemschichten die enkele dagen geleden de Volcán de Aguan in Guatemala troffen.

Astrofotograaf Sergo Montufa wist het adembenemende beeld vast te leggen op camera, en het Amerikaanse ruimtevaartagentschap NASA doopte de foto al snel in tot beeld van de dag. “Heb je al ooit vol ontzag naar een storm gekeken?”, schreef het ruimtevaartagentschap bij de foto. “Sluit je aan bij de menigte.”



Ondanks het feit dat er wereldwijd ongeveer 6.000 blikseminslagen per minuut optreden, zijn wetenschappers het nog steeds niet eens over de details van wat zo’n blikseminslag veroorzaakt.



Volcán de Aguan, ook bekend als de ‘watervulkaan’, is een relatief jonge vulkaan in Guatemala. Jong betekent dat de vulkaan (vermoedelijk) ontstond tijdens het Holoceen, het geologische tijdvak waar we ons sinds 11.700 jaar geleden in bevinden. Sinds halverwege de 16e eeuw zou de vulkaan ‘aan het slapen' zijn. Dat betekent dat er geen direct gevaar voor uitbarstingen is.

