Namiddag zonniger Het weer met Jill Peeters: weersvoorspelling 20 maart Jill Peeters

19 maart 2018

17u00 0

In de ochtend trekken er van noord naar zuid buitjes over het land. Deze lossen wat sneeuw in het centrum en oosten van het land, en regen in het westen. Aangezien de kleine hoeveelheid neerslag op een bevroren ondergrond valt, kan dit voor lokale gladheid zorgen. Het wordt snel droog, en het klaart uit, en na de middag is het vrij zonnig in het hele land. De maxima liggen rond 7 of 8 graden in Vlaanderen, 3 graden in de Hoge Venen, maar de vrij krachtige noord-noordoostenwind doet het weer kouder aanvoelen.

HLN