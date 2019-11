Namiddag droog Het weer met Jill Peeters: weersvoorspelling 14 november Jill Peeters

13 november 2019

11u30 0 Weernieuws Donderdag begint regenachtig, maar nog tijdens de voormiddag wordt het droger, vanaf de Franse grens. Aan de andere kant van het land, in het noordoosten, duurt het wat langer voordat het ook daar droger wordt. In de namiddag is het droog en wordt het wat zonniger. Op de hoogste reliëfs van ons land valt er een tijdje sneeuw, bij maxima van 3 graden. Elders wordt het maximaal 7 graden. De wind waait matig uit het zuiden.

Donderdagavond draait de wind naar het noordoosten en wordt het kouder. De temperaturen zakken naar waarden tussen 0 en 2 graden. Tegen de ochtend dikt de bewolking aan en laat het lichtjes regenen. De wind waait de hele tijd zwak uit het noordoosten.

En dan houden we de weerkaarten van vrijdag in het oog. De aangevoerde lucht zal dan erg koud zijn en een storing kan voor neerslag zorgen. Het zal afhangen van het tijdstip waarop die storing ons land binnenkomt, of er al ook winterse neerslag valt in Vlaanderen. Op de Ardense Hoogsten is dat sowieso het geval.

Vrijdag is het dus zwaar bewolkt en er valt wat regen, sneeuw of natte sneeuw. In de loop van de namiddag wordt het droog. De maxima liggen rond 4 graden, bij een vrij zwakke noordoostenwind.

Zaterdag wordt het overwegend droog en zwaar bewolkt. De maxima liggen rond 6 graden, bij een matige wind.

Ook zondag wordt het zwaar bewolkt met eerst nog enkele opklaringen. In de namiddag kan het lichtjes regenen.