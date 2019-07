Na wisselvallige nationale feestdag volgt tropische week: morgen al 28 graden RL

21 juli 2019

06u48

Bron: Belga 6 Weernieuws Op onze nationale feestdag wisselen zon en wolken elkaar af. Zeer lokaal kan er in het noorden en het noordwesten een buitje vallen, maar in de meeste streken blijft het droog, aldus het KMI. Aan de kust wordt het in de namiddag overwegend zonnig. De maxima schommelen tussen 21 graden aan zee en 24 of 25 graden in het centrum. Er waait een matige westenwind.

Zondagavond en en de volgende nacht blijft het droog met vrij veel hoge sluierwolken. De minima schommelen van 10 graden in de Hoge Venen tot 14 à 15 graden in het centrum.

Maandag is het droog en zonnig met hoge sluierwolken. Het wordt ook warm met maxima rond 28 graden in het centrum van het land.

Dinsdag wordt zonnig en zeer warm met maxima tussen 28 en 33 graden. Woensdag blijft het zonnig en wordt het nog warmer met maxima rond 35 of 36 graden in het centrum van het land. Ook de minima zijn erg hoog en dalen niet meer onder 20 graden. Donderdag komt er weinig verandering aan het zonnige weer. Het wordt waarschijnlijk de warmste dag met maxima rond 37 graden in Vlaanderen.

Vrijdag zouden de maxima tussen 23 graden aan zee en 35 graden in de Gaume liggen. Men moet dan rekening met meer bewolking en eventueem een regen­ of onweersbui. Ook zaterdag is het nog onzeker maar de verwachtingen neigen naar zonnig weer met maxima van 23 tot 28 graden.