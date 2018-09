Na vandaag neemt de zon even vakantie: volgende week bewolkt en wisselvallig KVE

30 september 2018

13u00

Bron: Belga 0 Weernieuws Vandaag wordt nog een mooie, zonnige dag. Maar de volgende dagen moeten we het met veel minder stellen.



Deze middag krijgen we nog vrij veel zon in het binnenland. Vanuit het westen neemt de bewolking toe en tegen de avond kan er wat lichte regen vallen aan de kust. De maxima schommelen tussen 13 graden op de Hoge Venen en 17 graden in het uiterste zuidoosten. De wind waait zwak tot matig uit noordwest. Dat meldt het KMI.

Vanavond neemt de bewolking verder toe vanuit het westen. Het wordt overal zwaarbewolkt met perioden met lichte regen en op het einde van de nacht kans op enkele buien in het westen. De minima liggen tussen 5 graden in de Ardennen en 10 graden aan de kust. De wind is zwak tot matig uit noordwest en vrij krachtig aan zee.

Maandag krijgen we afwisselend enkele opklaringen met veel stapelwolken, waarin soms enkele stevige buien tot ontwikkeling komen. Aan de kust is een donderslag niet uitgesloten. De maxima schommelen tussen 7 graden op de Hoge Venen en 13 of 14 graden in Vlaanderen. Er waait een matige, en aan zee en vrij krachtige noorden- tot noordwestenwind.

Tijdens de nacht van maandag op dinsdag wordt het wisselend bewolkt met nog kans op een laatste bui. In het tweede deel van de nacht neemt de bewolking toe in het noordwesten van het land. De minima liggen tussen 1 graad op de Hoge Venen en 8 graden aan de kust. Dinsdag trekt een storing van west naar oost over ons land met een grijs en regenachtig weerbeeld als gevolg. Het blijft vrij fris, met maxima rond 8 of 9 graden in de Ardennen en tot 13 of 14 graden in het centrum van het land, bij een goed voelbare zuidwestenwind.

Een opbouwend hogedrukgebied nabij de Britse Eilanden zorgt woensdag voor de onderdrukking van de buienneiging. Vooral voor de middag kan hier en daar nog wat gedruppel vallen, maar geleidelijk wordt het overal droog en krijgen we vanaf het westen meer en breder wordende opklaringen. Maxima tussen 10 en 16 graden, bij een matige noordoostenwind.

Donderdag en vrijdag wordt het droog en overwegend zonnig. Een slepende storing kan vooral donderdag aan de kust voor wat meer wolkenvelden zorgen. Met maxima in de buurt van 17 of 18 graden krijgen we normale temperaturen voor de tijd van het jaar.

Volgend weekend lijkt een kleine depressiekern over West-Europa te zullen trekken, al is de onzekerheid over de voorspelde trajecten erg groot. Volgens de huidige prognoses maken we ons op voor een grijs en wisselvallig weekend met veel wind.